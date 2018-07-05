Голос Америки. МЗС Угорщини розповів, чи буде ветувати переговори щодо вступу України в НАТО

Голос Америки. МЗС Угорщини розповів, чи буде ветувати переговори щодо вступу України в НАТОГолос Америки 174 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – в ексклюзивному коментарі "Голосу Америки" Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що буде ветувати переговори щодо вступу України в НАТО і пояснив, чому.
Також у вируску:
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Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, політика США щодо російської агресії в Україні залишатиметься без змін
Джерело: 24 канал
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