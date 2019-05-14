Голос Америки: Наскільки зростуть ціни на китайські товари в США через митні війни
У свіжому випуску "Голосу Америки" – торговельні переговори між США та Китаєм закінчилися без угоди. Дональд Трамп таки підвищив митні тарифи до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Експерти наголошують, що митні війни між країнами загрожують повернути Америку у кризу.
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Джерело: 24 канал
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