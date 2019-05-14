00:31
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Голос Америки: Наскільки зростуть ціни на китайські товари в США через митні війни

      Голос Америки 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – торговельні переговори між США та Китаєм закінчилися без угоди. Дональд Трамп таки підвищив митні тарифи до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Експерти наголошують, що митні війни між країнами загрожують повернути Америку у кризу.

      Також у випуску:

      Чи варто Зеленському розпускати Верховну Раду: думки американських експертів.

      blog_ava
      Судова тяганина навколо націоналізації "Приватбанку": НБУ програв апеляцію
      13 травня
      11536
      Теги: Голос Америки Новини США Мито Китай Торгівля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 травня: заява Клімкіна про відмову від мінських угод і нові дати інавгурації
      13 травня , 22:06 Головні новини 13 травня: заява Клімкіна про відмову від мінських угод і нові дати інавгурації
      1739
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 664
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      13 травня , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 1249
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      13 травня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 2422
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      13 травня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 920
      "Голос Америки". ОБСЄ у Маріуполі "зливало" дані позицій сил АТО
       14 травня 2015 , 23:27
      Голос Америки: Що за кордоном думають про Зеленського та Порошенка
       1 квітня , 22:43
      Голос Америки. США та Франція прагнуть створити спільну з Росією коаліцію
      24 листопада 2015 , 23:21
      Голос Америки. Світова реакція на "антикорупційні утиски" в Україні
      7 грудня 2017 , 23:08
      Голос Америки. Мер Нью-Йорка зробив важливу заяву щодо знайденої вибухівки в офісі CNN
       24 жовтня 2018 , 22:56
      Голос Америки: Як у США відреагували на те, що Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти
      7 березня , 00:31
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук