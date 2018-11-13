Голос Америки. Наслідки руйнівних пожеж на півночі Каліфорнії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – пожежа на півночі Каліфорнії офіційно принесла найбільше жертв за всю історію штату. Загинуло вже 42 людини, здолати полум'я одночасно намагається 5 тисяч пожежників.
Також у випуску:
Перемога Демократів у традиційно Республіканському штаті Аризона.
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Джерело: 24 канал
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