Голос Америки: Нова хвиля звинувачень у бік президента Трампа через ймовірну співпрацю з Кремлем
У свіжому випуску "Голосу Америки" – газета The Washington Post стверджує, що Дональд Трамп докладав усіх зусиль, аби приховати зміст своїх перемовин із Володимиром Путіниим. Зокрема, вилучив нотатки перекладачки і заборонив їй розголошувати зміст розмови. Трамп це категорично заперечує.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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