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      Голос Америки: Нова хвиля звинувачень у бік президента Трампа через ймовірну співпрацю з Кремлем

      Голос Америки 216 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – газета The Washington Post стверджує, що Дональд Трамп докладав усіх зусиль, аби приховати зміст своїх перемовин із Володимиром Путіниим. Зокрема, вилучив нотатки перекладачки і заборонив їй розголошувати зміст розмови. Трамп це категорично заперечує.

      Також у випуску:

      Центр США накрив потужний циклон, через ДТП загинуло 13 людей. 

      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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