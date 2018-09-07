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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Обама під час виступу гучно розкритикував Трампа

Голос Америки 96 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – екс-президент США Барак Обама, критикуючи політику чинного президента Америки Дональда Трампа, агітує голосувати за демократів на виборах у Конгрес.

Також у випуску:

У Білому домі шукають людину, яка написала анонімну колонку у видання New York Times з критикою Дональда Трампа. 

Американські законодавці закликають до допомоги Україні не словом, а ділом.

Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки Барак Обама
Джерело: 24 канал
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