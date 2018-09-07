Голос Америки. Обама під час виступу гучно розкритикував Трампа

У свіжому випуску "Голос Америки" – екс-президент США Барак Обама, критикуючи політику чинного президента Америки Дональда Трампа, агітує голосувати за демократів на виборах у Конгрес.

Також у випуску: У Білому домі шукають людину, яка написала анонімну колонку у видання New York Times з критикою Дональда Трампа. Американські законодавці закликають до допомоги Україні не словом, а ділом.