Голос Америки. Обама під час виступу гучно розкритикував Трампа
У свіжому випуску "Голос Америки" – екс-президент США Барак Обама, критикуючи політику чинного президента Америки Дональда Трампа, агітує голосувати за демократів на виборах у Конгрес.
Також у випуску:
У Білому домі шукають людину, яка написала анонімну колонку у видання New York Times з критикою Дональда Трампа.
Американські законодавці закликають до допомоги Україні не словом, а ділом.
Джерело: 24 канал
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