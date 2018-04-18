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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Північна та Південна Корея можуть оголосити про завершення військового конфлікту

Голос Америки 61 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – за повідомленнями місцевих ЗМІ, наразі сторони обговорюють деталі спільної заяви, яку вони можуть зробити вже в кінці квітня 2018 року. Військовий конфлікт між двома країнами продовжується з середини минулого століття.

Також у випуску:

Білий дім готується до зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Директор ЦРУ Майк Помпео вже зустрічався з лідером Північної Кореї, що 18 квітня підтвердив президент США Дональд Трамп. В Білому домі розробляють деталі майбутньої зустрічі, очікування від переговорів стали однією з головних тем дводенного візиту в США прем'єр-міністра Японії Сіндза Абе.

Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Південна Корея КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Японія війна
Джерело: 24 Канал
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