Голос Америки. Північна та Південна Корея можуть оголосити про завершення військового конфлікту

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – за повідомленнями місцевих ЗМІ, наразі сторони обговорюють деталі спільної заяви, яку вони можуть зробити вже в кінці квітня 2018 року. Військовий конфлікт між двома країнами продовжується з середини минулого століття.

Також у випуску: Білий дім готується до зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Директор ЦРУ Майк Помпео вже зустрічався з лідером Північної Кореї, що 18 квітня підтвердив президент США Дональд Трамп. В Білому домі розробляють деталі майбутньої зустрічі, очікування від переговорів стали однією з головних тем дводенного візиту в США прем'єр-міністра Японії Сіндза Абе.