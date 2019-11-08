Голос Америки: Помпео звернувся з важливим проханням до Німеччини щодо її відносин з Росією
У свіжому випуску "Голосу Америки" – вільний світ має продовжувати захищатися від загроз, які надходять від таких країн як Росія, яка нападає на своїх сусідів. А Німеччина має уникнути енергетичної залежності від РФ. Про це у столиці Німеччини заявив держсекретар сСША Майк Помпео.
Також у випуску:
Ключовий свідок у розслідуванні імпічменту Трампа, керівник апарату Білого дому Мік Малвені не прийшов на свідчення.
Що відомо про притулки для котів у США.
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