Голос Америки: Помпео звернувся з важливим проханням до Німеччини щодо її відносин з Росією

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вільний світ має продовжувати захищатися від загроз, які надходять від таких країн як Росія, яка нападає на своїх сусідів. А Німеччина має уникнути енергетичної залежності від РФ. Про це у столиці Німеччини заявив держсекретар сСША Майк Помпео.

Також у випуску: Ключовий свідок у розслідуванні імпічменту Трампа, керівник апарату Білого дому Мік Малвені не прийшов на свідчення. Що відомо про притулки для котів у США.