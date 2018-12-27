Голос Америки: Потужний циклон спричинив хаос та приніс сильні зливи у 15 американських штатів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – потужний раптовий циклон порушив святкові плани тисячам американців з 15 штатів, які опинилися в полоні стихії. Негода призвела до сотень аварій на дорогах, сильних заметіль та злив.
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Джерело: 24 канал
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