Голос Америки: Потужний циклон спричинив хаос та приніс сильні зливи у 15 американських штатів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – потужний раптовий циклон порушив святкові плани тисячам американців з 15 штатів, які опинилися в полоні стихії. Негода призвела до сотень аварій на дорогах, сильних заметіль та злив.

Також у випуску: На кордоні зі США померла друга дитина з родини нелегалів – митники розпочали перевірку. Собаче фото із Сантою – скільки американці готові платити за різдвяні знімки своїх улюбленців?