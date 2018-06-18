Голос Америки. Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії, пов’язані з окупацією Криму

У свіжому випуску "Голос Америки" – рада Євросоюзу на рік продовжив санкції щодо Росії через незаконну анексію Криму та Севастополя, і діяти вони тепер будуть до 23 червня 2019 року. Обмеження стосуються осіб і компаній, які мають свої підприємства на території ЄС.

Також у випуску: Державний департамент США закликав Росію негайно звільнити всіх політичних в’язнів та припинити використовувати судову систему для придушення інакомислення. На думку голови ВР Андрія Парубія, Великобританія залишається одним із найнадійніших союзників Києва у протидії російській агресії.