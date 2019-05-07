Голос Америки: Реакція Вашингтону на звільнення посла США в Україні Марі Йованович
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Марі Йованович справді покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. У Державному департаменті США заявили, що це планова ротація.
Також у випуску:
Держсекретар США Майк Помпео скасував заплановану зустріч із Меркель у Берліні та зник у невідомому напрямку.
Колишній особистий юрист Трампа прибув до в'язниці.
Джерело: 24 канал
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