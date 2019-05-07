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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Голос Америки: Реакція Вашингтону на звільнення посла США в Україні Марі Йованович

      Голос Америки 224 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Марі Йованович справді покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. У Державному департаменті США заявили, що це планова ротація.

      Також у випуску:

      Держсекретар США Майк Помпео скасував заплановану зустріч із Меркель у Берліні та зник у невідомому напрямку.

      Колишній особистий юрист Трампа прибув до в'язниці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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