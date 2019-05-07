Голос Америки: Реакція Вашингтону на звільнення посла США в Україні Марі Йованович

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Марі Йованович справді покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. У Державному департаменті США заявили, що це планова ротація.

Також у випуску: Держсекретар США Майк Помпео скасував заплановану зустріч із Меркель у Берліні та зник у невідомому напрямку. Колишній особистий юрист Трампа прибув до в'язниці.

Джерело: 24 канал