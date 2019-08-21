Голос Америки: Що бізнес США очікує від уряду Зеленського і що готовий принести в Україну

У свіжому випуску "Голосу Америки" – "ми сподіваємося на сонячну погоду, але беремо із собою парасолю", – так американські підприємці говорять про перспективи, які чекають на них після зміни влади в Україні.

Також у випуску:

Президент США Трамп вважає, що Росію треба запросити до повернення до складу G7 – як на цю пропозицію відреагували інші країни.

Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію.