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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Що бізнес США очікує від уряду Зеленського і що готовий принести в Україну

      Голос Америки 128 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – "ми сподіваємося на сонячну погоду, але беремо із собою парасолю", – так американські підприємці говорять про перспективи, які чекають на них після зміни влади в Україні.

      Також у випуску:

      Президент США Трамп вважає, що Росію треба запросити до повернення до складу G7 – як на цю пропозицію відреагували інші країни.

      Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Голос Америки Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Новини США
      Джерело: 24 канал
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