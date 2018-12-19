Голос Америки: Що буде зі впливом США на Близькому Сході після виводу військ із Сирії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – рішення про виведення військ із Сирії прийняв президент Трамп. Утім, він запевнив, що американські війська залишаються в Іраці. Критики вважають, що таке рішення зменшить вплив Вашингтона у регіоні, а ті, хто підтримує президента, запевняють, що регулювати ситуацію на Близькому Сході можна буде за підтримки партнерів.

Також у випуску: Мінфін США оголосив продовження та розширення санкцій проти Росії за дії в Україні та кібервтручання у вибори президента США. Комітет із захисту журналістів зафіксував 53 загибелі журналістів та відзначив глобальну кризу свободи слова у світі. Різдвяна казка у Мічигані.