Голос Америки: Що буде зі впливом США на Близькому Сході після виводу військ із Сирії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – рішення про виведення військ із Сирії прийняв президент Трамп. Утім, він запевнив, що американські війська залишаються в Іраці. Критики вважають, що таке рішення зменшить вплив Вашингтона у регіоні, а ті, хто підтримує президента, запевняють, що регулювати ситуацію на Близькому Сході можна буде за підтримки партнерів.
Також у випуску:
Мінфін США оголосив продовження та розширення санкцій проти Росії за дії в Україні та кібервтручання у вибори президента США.
Комітет із захисту журналістів зафіксував 53 загибелі журналістів та відзначив глобальну кризу свободи слова у світі.
Різдвяна казка у Мічигані.
Джерело: 24 канал
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