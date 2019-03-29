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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Голос Америки: Що про вибори в Україні пише американська преса

      Голос Америки 379 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ активно обговорюють вибори президента України, матеріали в основному присвячені лідерам перегонів – Володимиру Зеленському, Петру Порошенку та Юлії Тимошенко. Серед головних лозунгів – "Все погано", "Москва пильно стежить", "Росія випробовує нову тактику у Facebook з фальсифікації голосів".

      Також у випуску: 

      Як і навіщо 31 березня проголосувати на дільниці прийдуть українці, які живуть у США.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Голос Америки ЗМІ
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