Голос Америки. Що розповів Марк Цукерберг на слуханнях щодо впливу Facebook на вибори

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – відповідь на питання, яку роль зіграв Facebook у президентських виборах 2016 року, американські законодавці намагаються віднайти на слуханнях за участі голови Facebook Марка Цукерберга.

Також у випуску: Російський рубль продовжує падати на фоні сакнцій, введених Вашингтоном 6 квітня. Експерти кажуть: ускладнюють ситуацію низькі світові ціни на нафту та ситуація в Сирії.