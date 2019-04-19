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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Що спільного між президентськими виборами, поезією Жадана та Нью-Йорком

      Голос Америки 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – журналісти розповіли, що об'єднує президентську кампанію та поезію Сергія Жадана. До того ж, поет виступив зі своїми віршами на Манхеттені. Його альбом "Місіонери" про дещо більше, ніж політика.

      Також у випуску:

      19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти Порошенком та Зеленським.

      Американці спостерігали за дебатами на "Олімпійському".

      blog_ava
      Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти
      19 квітня
      19638
      Теги: Новини України Новини США Новини політики Голос Америки Президентські вибори 2019 Сергій Жадан
      Джерело: 24 канал
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