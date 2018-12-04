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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Голос Америки. Що США та ЄС можуть зробити, щоб українські полонені РФ моряки повернулися додому

      Голос Америки 99 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – представник держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що потрібно тримати постійну увагу навколо питання звільнення українців, демонструвати єдність у протистоянні Росії, розглянути питання посилення санкцій. І у жодному разі не змиритися. Заступник держсекретаря Джордж Кент зазначив, що можна заборонити російським суднам заходити до західних портів.

      Також у випуску:

      Вашингтон прощається з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, який помер минулої п'ятниці на 91 році з життя. 

      Дональд і Меланія Трамп будуть присутні на церемонії прощання, але не проголошуватимуть промов. 

      Російська агресія проти українських військових кораблів на Азові стала однією з головних тем, які обговорювалися на саміті НАТО у Брюсселі. Негайно звільнити моряків закликав Росію держсекретар США Майк Помпео.

      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США Голос Америки Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 канал
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