Голос Америки: Що в Держдепі США кажуть про обмін полоненими між Україною та Росією
У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські лідери мають знайти шлях повернути в'язнів, і інколи це означає важкі компроміси, – так високопосадовець Державного Департаменту США Джордж Кент прокоментував інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією.
Також у випуску:
Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США, – Джордж Кент.
Після урагану на Багами прибувають рятувальні бригади та доставляється перша гуманітарна допомога.
Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа.
Джерело: 24 канал
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