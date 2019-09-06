Голос Америки: Що в Держдепі США кажуть про обмін полоненими між Україною та Росією

У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські лідери мають знайти шлях повернути в'язнів, і інколи це означає важкі компроміси, – так високопосадовець Державного Департаменту США Джордж Кент прокоментував інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією.

Також у випуску: Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США, – Джордж Кент. Після урагану на Багами прибувають рятувальні бригади та доставляється перша гуманітарна допомога. Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа.

Джерело: 24 канал