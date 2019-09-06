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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Голос Америки: Що в Держдепі США кажуть про обмін полоненими між Україною та Росією

      Голос Америки 178 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські лідери мають знайти шлях повернути в'язнів, і інколи це означає важкі компроміси, – так високопосадовець Державного Департаменту США Джордж Кент прокоментував інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією.

      Також у випуску:

      Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США, – Джордж Кент. 

      Після урагану на Багами прибувають рятувальні бригади та доставляється перша гуманітарна допомога.

      Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Новини Росії Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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