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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: Що за кордоном думають про Зеленського та Порошенка

      Голос Америки 1070 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – за останніми результатами ЦВК Володимир Зеленський лідирує, тоді як чинний гарант відстає з чималою різницею. Закордонні партнери України розповіли, як ставляться до результатів виборів та кого підтримують.

      Також у випуску:

      Як про вибори відгукується діаспора.

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      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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