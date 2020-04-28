Голос Америки: Кілька штатів США планують послабити карантин попри мільйон хворих
У свіжому випуску "Голосу Америки" – низка штатів США почнуть послаблюювати карантинні обмеження вже з 1 травня. До прикладу, у Техасі відкриють торгові центри, ресторани та крамниці, а у Колорадо салони краси.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
Сенат США планує відновити свою роботу 4 травня.
Нью-Йорк став першим штатом, який скасував проведення цьогорічних праймериз Демократичної партії через пандемію.
Більше ніж 10 м'ясопереробних заводів у США тимчасово закрилися через велику кількість випадків зараження COVID-19 серед працівників.
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