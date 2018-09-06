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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Скандальна стаття у The New York Times про Трампа

Голос Америки 100 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому.

Також у випуску: 

В Конгресі США відновились дискусії щодо введення додаткових санкцій проти Росії

Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки ЗМІ
Джерело: 24 канал
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