Голос Америки. Скандальна стаття у The New York Times про Трампа
У свіжому випуску "Голос Америки" – авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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