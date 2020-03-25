Голос Америки: США наближається за кількістю хворих на коронавірус до Китаю та Італії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість заховорювань на коронавірус у США вже перевищила 61 тисячу осіб і наближається до показників Італії та Китаю. Епіцентром хвороби залишається Нью-Йорк, де живе половина інфікованих. Губернатор штату зазначив, що показники високі, бо там проводять найбільше тестувань. Окрім того, Нью-Йорк – це ворота, через які у США потрапляє чи не найбільше іноземців.

Також у випуску Сенат голосує за найбільший в історії США пакет стимулювання економіки. Крамниці у США виділяють окремі години роботи для обслуговування літніх клієнтів.