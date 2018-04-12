Голос Америки. США не визнають анексію Криму, – Помпео
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – США не визнають анексію Криму, а санкції проти Росії залишають в силі, поки Кремль не виконає умов мінських угод. Такі обіцянки прозвучали від американського політика Майка Помпео.
Також у випуску:
У Сенаті США проходять слухання з утвердження нинішнього глави ЦРУ Майка Помпео.
Джерело: 24 Канал
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