Голос Америки: США погрожують вийти з угоди про ліквідацію ракет через російського "Новатора"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США тимчасово припиняють участь у договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У держдепі США вважають що Росія порушила умови договору, розпочавши виробництво крилатої ракети "Новатор". У Москві ж заперечують: мовляв, її дальність не за межами угоди.

Також у випуску: 4 лютого відзначали всесвітній День боротьби з раком. Авторами одного із проривів стали українські вчені, які працюють у Портленді, штат Орегон.