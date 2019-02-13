Голос Америки: США погрожують вийти з угоди про ліквідацію ракет через російського "Новатора"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – США тимчасово припиняють участь у договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У держдепі США вважають що Росія порушила умови договору, розпочавши виробництво крилатої ракети "Новатор". У Москві ж заперечують: мовляв, її дальність не за межами угоди.
Також у випуску:
4 лютого відзначали всесвітній День боротьби з раком. Авторами одного із проривів стали українські вчені, які працюють у Портленді, штат Орегон.
Джерело: 24 канал
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