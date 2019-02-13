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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Голос Америки: США погрожують вийти з угоди про ліквідацію ракет через російського "Новатора"

      Голос Америки 197 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США тимчасово припиняють участь у договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У держдепі США вважають що Росія порушила умови договору, розпочавши виробництво крилатої ракети "Новатор". У Москві ж заперечують: мовляв, її дальність не за межами угоди.

      Також у випуску:

      4 лютого відзначали всесвітній День боротьби з раком. Авторами одного із проривів стали українські вчені, які працюють у Портленді, штат Орегон.

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      Теги: Новини Росії Новини США Голос Америки Зброя
      Джерело: 24 канал
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