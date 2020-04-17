Голос Америки: США виділить Україні понад 9 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Державний департамент США виділить Україні допомогу в розмірі понад 9 мільйонів для подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку діяльності зі стримання поширення хвороби, включно зі проведенням кампанії щодо обізнаності, водопостачання, санітизації та запобігання поширення інфекції в медичних закладах.
Також у випуску:
Карантинні обмеження будуть зніматися в 3 етапи, а рішення прийматимуть губернатори штатів, базуючись на даних захворювань у їхніх регіонах.
Америнка розповіла, як разом з сім'єю розмальовує писанки.
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