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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Голос Америки: США виділить Україні понад 9 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Державний департамент США виділить Україні допомогу в розмірі понад 9 мільйонів для подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку діяльності зі стримання поширення хвороби, включно зі проведенням кампанії щодо обізнаності, водопостачання, санітизації та запобігання поширення інфекції в медичних закладах.

      Також у випуску:

      Карантинні обмеження будуть зніматися в 3 етапи, а рішення прийматимуть губернатори штатів, базуючись на даних захворювань  у їхніх регіонах.

      Америнка розповіла, як разом з сім'єю розмальовує писанки.

      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини США Голос Америки
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