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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Сварки Дональда Трампа із Міністерством юстиції

Голос Америки 112 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – до проміжних виборів у Конгрес США залишилося менше двох місяців. На днях Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції в тому, що вони ніби-то зменшують шанси кандидатів-республіканців на перемогу, тому що проти них відкрили справи.

Також у випуску:

Які думки мешканців Аризони щодо імміграції та будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

У Вашингтоні відбувається слухання про призначення нового верховного судді.

Теги: Дональд Трамп Голос Америки Новини США
Джерело: 24 канал
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