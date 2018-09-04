Голос Америки. Сварки Дональда Трампа із Міністерством юстиції
У свіжому випуску "Голос Америки" – до проміжних виборів у Конгрес США залишилося менше двох місяців. На днях Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції в тому, що вони ніби-то зменшують шанси кандидатів-республіканців на перемогу, тому що проти них відкрили справи.
Також у випуску:
Які думки мешканців Аризони щодо імміграції та будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
У Вашингтоні відбувається слухання про призначення нового верховного судді.
Джерело: 24 канал
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