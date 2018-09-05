Голос Америки. Тереза Мей повідомила про важливі деталі розслідування отруєння Скрипалів
У свіжому випуску "Голос Америки" – Тереза Мей заявила, що агенти, яких звинувачують в отруєнні Скрипалів, працювали на ГРУ Росії.
Також у випуску:
Чергова скандальна книжка про внутрішні інтриги Білого Дому поставила на вуха Вашингтон.
Білий дім застерігає сирійського президента від можливого використання хімічного озброєння.
Джерело: 24 канал
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