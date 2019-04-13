Голос Америки: Трамп не бажає оприлюднювати свою податкову декларацію

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – особлива увага американців прикута до декларації Дональда Трампа, який відмовляється її оприлюднювати. Міністерство фінансів США також скасувало вимогу демократів показати їм податкову декларацію президента. Це питання обговорюється ще з передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Також у випуску: Президент Дональд Трамп стверджує, що за представниками його виборчої кампанії слідкували.

Джерело: 24 канал