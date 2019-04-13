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      Голос Америки: Трамп не бажає оприлюднювати свою податкову декларацію

      Голос Америки 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – особлива увага американців прикута до декларації Дональда Трампа, який відмовляється її оприлюднювати. Міністерство фінансів США також скасувало вимогу демократів показати їм податкову декларацію президента. Це питання обговорюється ще з передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

      Також у випуску:

      Президент Дональд Трамп стверджує, що за представниками його виборчої кампанії слідкували.

       

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      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Новини США Новини політики
      Джерело: 24 канал
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