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      Голос Америки: Трамп відправив гігантський плавучий госпіталь ВМС США до бухти Нью-Йорка

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – гігантські плавучі шпиталі ВМС США розвантажать лікарні під час коронавірусу. За словами міністра оборони США Марка Еспера, плавучі госпіталі покликані взяти на себе роботу з травмами, щоб дозволити цивільними лікарням сфокусуватись на боротьбі з інфекційними захворюваннями.

      Також у випуску:

      З 18 березня у Вашингтоні метрополітен працюватиме в скороченому режимі.

      Пентагон передасть МОЗ США 5 мільйонів медичних масок і 2 тисячі мобільних апаратів штучної вентиляції легень.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Голос Америки
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