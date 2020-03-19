Голос Америки: Трамп відправив гігантський плавучий госпіталь ВМС США до бухти Нью-Йорка
У свіжому випуску "Голосу Америки" – гігантські плавучі шпиталі ВМС США розвантажать лікарні під час коронавірусу. За словами міністра оборони США Марка Еспера, плавучі госпіталі покликані взяти на себе роботу з травмами, щоб дозволити цивільними лікарням сфокусуватись на боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Також у випуску:
З 18 березня у Вашингтоні метрополітен працюватиме в скороченому режимі.
Пентагон передасть МОЗ США 5 мільйонів медичних масок і 2 тисячі мобільних апаратів штучної вентиляції легень.
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