Голос Америки: Трамп відправив гігантський плавучий госпіталь ВМС США до бухти Нью-Йорка

У свіжому випуску "Голосу Америки" – гігантські плавучі шпиталі ВМС США розвантажать лікарні під час коронавірусу. За словами міністра оборони США Марка Еспера, плавучі госпіталі покликані взяти на себе роботу з травмами, щоб дозволити цивільними лікарням сфокусуватись на боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Також у випуску: З 18 березня у Вашингтоні метрополітен працюватиме в скороченому режимі. Пентагон передасть МОЗ США 5 мільйонів медичних масок і 2 тисячі мобільних апаратів штучної вентиляції легень.