Голос Америки. Трамп відзвітував про свій візит до Франції
У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп повернувся з Франції, куди літав з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. У соціальній мережі президент США написав, що досягнув значних результатів під час зустрічі з світовими лідерами.
Також у випуску:
США виступають проти побудови газогону “Північний потік-2”.
Пожежі у Каліфорнії.
У США відзначають День ветеранів.
Джерело: 24 канал
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