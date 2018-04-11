Голос Америки. Трамп закликав Росію готуватися до удару по Сирії

Організація "Дім Свободи" вперше з 2014 року знизила рейтинги демократичності України.

У Вашингтоні обговорюють можливість звільнення президентом спецпрокурора Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори.

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до ракетного удару по Сирії.

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