Голос Америки. Трамп закликав Росію готуватися до удару по Сирії
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до ракетного удару по Сирії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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