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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      Голос Америки: Трамп звинуватив Україну у можливій допомозі Гілларі Клінтон

      Голос Америки 172 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що Мін'юст США розглядає "приголомшливі та вагомі докази того, що Україна могла злити інформацію про Пола Манафорта, аби допомогти кампанії Гілларі Клінтон".

      Також у випуску:

      Ексклюзивне інтерв'ю з екс-головою Нацбанку України Валерією Гонтаревою у Лондоні.

      Українці у Вашингтоні вчать дітей розписувати великодні яйця гарячим воском.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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