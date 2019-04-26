Голос Америки: Трамп звинуватив Україну у можливій допомозі Гілларі Клінтон
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що Мін'юст США розглядає "приголомшливі та вагомі докази того, що Україна могла злити інформацію про Пола Манафорта, аби допомогти кампанії Гілларі Клінтон".
Також у випуску:
Ексклюзивне інтерв'ю з екс-головою Нацбанку України Валерією Гонтаревою у Лондоні.
Українці у Вашингтоні вчать дітей розписувати великодні яйця гарячим воском.
Джерело: 24 канал
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