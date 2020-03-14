Голос Америки: Церква закликала людей не йти на богослужіння, якщо є симптоми хвороби

У свіжому випуску "Голосу Америки" – православна церква України звернулася до своїх прихожан з проханням не приходити на богослужіння, якщо у них є симптоми хвороби або слабкий імунітет. Натоміть знайшли альтернативу – приєднатись до молитви можна онлайн.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Через епідемію коронавірусу закривають навчальні заклади та садки. Діти переходять на дистанційну форму навчання.