Голос Америки: Церква закликала людей не йти на богослужіння, якщо є симптоми хвороби
У свіжому випуску "Голосу Америки" – православна церква України звернулася до своїх прихожан з проханням не приходити на богослужіння, якщо у них є симптоми хвороби або слабкий імунітет. Натоміть знайшли альтернативу – приєднатись до молитви можна онлайн.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
Через епідемію коронавірусу закривають навчальні заклади та садки. Діти переходять на дистанційну форму навчання.
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