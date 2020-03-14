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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Голос Америки: Церква закликала людей не йти на богослужіння, якщо є симптоми хвороби

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – православна церква України звернулася до своїх прихожан з проханням не приходити на богослужіння, якщо у них є симптоми хвороби або слабкий імунітет. Натоміть знайшли альтернативу – приєднатись до молитви можна онлайн.

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

      Через епідемію коронавірусу закривають навчальні заклади та садки. Діти переходять на дистанційну форму навчання.

      Зеленський розглядає введення надзвичайного стану в Україні, – Гончаренко
      13 березня
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: УПЦ КП Голос Америки
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