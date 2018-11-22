Голос Америки. У Росії помер керівник військової розвідки, відомої як "ГРУ"

У свіжому випуску "Голос Америки" – Ігора Коробова вважають причетним до низки атак, США внесли його у список осіб, щодо яких застосовуються санкції. У Лондоні ж Коробова вважають причетним до отруєння Скрипалів у Солсбері.

Також у випуску: У Нью-Йорку триває традиційний парад з нагоди Дня подяки. Український колорит американського свята.