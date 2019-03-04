Голос Америки: У штатах Алабама та Джорджія пронісся руйнівний торнадо – багато жертв

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США внаслідок руйнівних торнадо загинули щонайменше 23 особи. .У штатах Алабама і Джорджия оголошено надзвичайний стан через погодні умови.

Також у випуску: До Києва їде заступник держсекретаря США з політичних питань. Тиск вашингтонських політиків на Трампа: чи може Сенат заблокувати рішення президента.