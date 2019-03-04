Голос Америки: У штатах Алабама та Джорджія пронісся руйнівний торнадо – багато жертв
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США внаслідок руйнівних торнадо загинули щонайменше 23 особи. .У штатах Алабама і Джорджия оголошено надзвичайний стан через погодні умови.
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Джерело: 24 Канал
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