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      Голос Америки: У штатах Алабама та Джорджія пронісся руйнівний торнадо – багато жертв

      Голос Америки 58 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США внаслідок руйнівних торнадо загинули щонайменше 23 особи. .У штатах Алабама і Джорджия оголошено надзвичайний стан через погодні умови.

      Також у випуску:

      До Києва їде заступник держсекретаря США з політичних питань. 

      Тиск вашингтонських політиків на Трампа: чи може Сенат заблокувати рішення президента. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 Канал
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