Голос Америки: У США можуть допомогти Україні та ЄС зменшити газову залежність від Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор США Рон Джонсон повідомив, що у Штатах розробили проєкт, який пропонує гранти для заохочення приватного інвестування в енергетичний сектор по всій Європі. Це допоможе зменшити залежність від російського газу.
Також у випуску:
У передмісті американської столиці відбувся 17-й щорічний український фестиваль.
Джерело: 24 канал
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