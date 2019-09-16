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      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА

      Голос Америки: У США можуть допомогти Україні та ЄС зменшити газову залежність від Росії

      Голос Америки 94 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор США Рон Джонсон повідомив, що у Штатах розробили проєкт, який пропонує гранти для заохочення приватного інвестування в енергетичний сектор по всій Європі. Це допоможе зменшити залежність від російського газу.

      Також у випуску:

      У передмісті американської столиці відбувся 17-й щорічний український фестиваль.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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