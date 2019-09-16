Голос Америки: У США можуть допомогти Україні та ЄС зменшити газову залежність від Росії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор США Рон Джонсон повідомив, що у Штатах розробили проєкт, який пропонує гранти для заохочення приватного інвестування в енергетичний сектор по всій Європі. Це допоможе зменшити залежність від російського газу.

Також у випуску: У передмісті американської столиці відбувся 17-й щорічний український фестиваль.

Джерело: 24 канал