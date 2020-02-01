Голос Америки: У США поставили Китай на один рівень із Сомалі і Північною Кореєю
У свіжому випуску "Голосу Америки" – влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. В Америку заборонили в'їзд іноземцям, які протягом останніх 14 днів були в Китаї.
Також у випуску:
Державний секретар США та Президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Києві. Також Майк Помпео зустрівся з міністрами закордонних справ та оборони і предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
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