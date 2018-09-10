Голос Америки. У США прокоментували розслідування у Гаазі проти американських військових
У свіжому випуску "Голос Америки" – США не визнають рішення міжнародного кримінального суду в Гаазі. А тих, хто буде співпрацювати з ними проти американців, очікують санкції. Таку заяву зробив радник з нацбезпеки Джон Болтон у відповідь на вірогідний початок розслідування можливих злочинів американських солдатів під час війни в Афганістані.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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