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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Голос Америки: У США різко зростуть ціни на побутову техніку та одяг – відома причина

      Голос Америки 198 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – від 9 травня адміністрація президента Дональда Трампа підвищує митні тарифи з 10 до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Для американських споживачів це стане значним подорожчанням низки товарів, зокрема, побутової техніки, взуття та текстилю.

      Також у випуску:

      Хто у США фінансує програму для ветеранів, що дозволяє їм відвідати пам'ятники загиблим солдатам.

      Завірюха на півночі США побила 117-річний рекорд.

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      Теги: Голос Америки Новини США Китай Мито
      Джерело: 24 канал
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