Голос Америки: У США різко зростуть ціни на побутову техніку та одяг – відома причина

У свіжому випуску "Голосу Америки" – від 9 травня адміністрація президента Дональда Трампа підвищує митні тарифи з 10 до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Для американських споживачів це стане значним подорожчанням низки товарів, зокрема, побутової техніки, взуття та текстилю.

Також у випуску: Хто у США фінансує програму для ветеранів, що дозволяє їм відвідати пам'ятники загиблим солдатам. Завірюха на півночі США побила 117-річний рекорд.

Джерело: 24 канал