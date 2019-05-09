Голос Америки: У США різко зростуть ціни на побутову техніку та одяг – відома причина
У свіжому випуску "Голосу Америки" – від 9 травня адміністрація президента Дональда Трампа підвищує митні тарифи з 10 до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Для американських споживачів це стане значним подорожчанням низки товарів, зокрема, побутової техніки, взуття та текстилю.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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