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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Голос Америки: У США відреагували на видачу паспортів РФ для жителів Донеччини

      Голос Америки 118 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у посольстві США засудили указ очільника Кремля видавати російські паспорти жителям окупованих Донецька та Луганська. Вони назвали це рішення абсурдним та дестабілізуючим.

      Також у випуску:

      Віце-президент США Майк Пенс привітав Володимира Зеленського з перемогою.

      Демократи і розмови про імпічмент Трампа.

      blog_ava
      У Зеленського прокоментували указ Путіна про видачу паспортів РФ жителям Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Володимир Путін Україна – Росія Голос Америки Війна на Донбасі Новини США
      Джерело: 24 канал
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