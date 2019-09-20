Голос Америки: У США висловлюють застереження щодо переговорів у нормандському форматі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер наголосив, що формула Штайнмаєра неправильно інтерпретована, а відтак несе небезпеку.
Також у випуску:
Президент США зустрінеться з президентом України вже наступного тижня під час Генасамблеї у Нью-Йорку.
Джерело: 24 канал
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