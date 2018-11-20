Голос Америки. Українську журналістку Анастасію Станко відзначили відомою премією в США

У свіжому випуску "Голос Америки" – у Нью-Йорку українську журналістку Анастасію Станко відзначили премією "Свобода преси" за відданість професії.

Також у випуску: Інтерпол може очолити представник Кремля – американські сенатори та російські опозиціонери проти. Білий дім і НАТО: Росія не виконує договір про ліквідацію крилатих ракет.