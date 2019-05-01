Голос Америки: В Конгресі США порадили, як не дати Кремлю маніпулювати Зеленським

У свіжому випуску "Голосу Америки" – не дати Кремлю маніпулювати Зеленським, посилити санкції проти Росії і активно протистояти кіберзагрозам. Такі рекомендації дали в Конгресі США колишні високопоставлені чиновники американської влади і військові лідери.

Також у випуску: Телеканал HBO зняв міні-серіал про Чорнобиль. Фільм про війну з правдою та про те, яку ціну довелося заплатити за її ігнорування, – кажуть його творці.

Джерело: 24 канал