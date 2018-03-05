Голос Америки. В одному із міст Америки знайшли спосіб, як зберегти життя після серцевого нападу
Голос Америки 23:07, 5 березня 793 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у місті Колумбус, штат Огайо, придумали процедуру за допомогою якої майже на 40 відсотків менше людей помирає після серцевих нападів.
Також у випуску:
Трамп у Білому домі приймав прем'єр міністра Ізраїлю Нетаньяху. Опісля зустрічі президент повідомив, що поїде на відкриття нового американського посольства у Єрусалимі.
Джерело: 24 Канал
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