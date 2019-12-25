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      Голос Америки: В ЗСУ пояснили, навіщо ракетний есмінець США прибув у порт Одеси

      Голос Америки 130 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – екіпаж американського есмінця "Росс" проведе Різдвяні свята у порту Одеси. Корабель прибув до українського міста зранку 24 грудня в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО, – повідомили у ЗСУ.

      Також у випуску:

      Президент Дональд Трамп привітав американських військових з Різдвом.

      Чому місто Вільямсбург стало різдвяною столицею США?

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Збройні сили України Новини України Водний транспорт Голос Америки Новини політики Новини США
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