Голос Америки: В ЗСУ пояснили, навіщо ракетний есмінець США прибув у порт Одеси
У свіжому випуску "Голосу Америки" – екіпаж американського есмінця "Росс" проведе Різдвяні свята у порту Одеси. Корабель прибув до українського міста зранку 24 грудня в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО, – повідомили у ЗСУ.
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