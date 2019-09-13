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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Голос Америки: Вільям Тейлор назвав цікаву причину, чому Зеленський і Трамп точно порозуміються

      Голос Америки 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Зеленський на форумі YES висловив впевненість, що найближчим часом зустрінеться з Трампом. Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в ексклюзивному інтерв'ю зазначив, що, на його думку, президенти США та України порозуміються, адже мають схожість у характерах.

      Також у випуску:

      Що реально сталося з військовою допомогою США Україні.

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      Теги: Новини України Голос Америки Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США
      Джерело: 24 канал
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