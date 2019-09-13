Голос Америки: Вільям Тейлор назвав цікаву причину, чому Зеленський і Трамп точно порозуміються
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Зеленський на форумі YES висловив впевненість, що найближчим часом зустрінеться з Трампом. Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в ексклюзивному інтерв'ю зазначив, що, на його думку, президенти США та України порозуміються, адже мають схожість у характерах.
Також у випуску:
Що реально сталося з військовою допомогою США Україні.
Джерело: 24 канал
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