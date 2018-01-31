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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Голос Америки. Візит голови ОБСЄ до України

Голос Америки 23:58, 31 січня 258 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – новий голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який за сумісництвом є міністром закордонних справ Італії, приїхав до України, щоб перевірити рівень безпеки для спостерігачів ОБСЄ і оглянути гуманітарну ситуацію в зоні конфлікту.

Також у випуску:

Дональд Трамп звернувся до обох палат Конгресу про стан країни.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Війна на Донбасі Голос Америки ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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