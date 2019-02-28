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      Голос Америки: Волкер розповів про дії Заходу, якщо Москва піде на ескалацію в Україні

      Голос Америки 179 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – cпеціальний представник Держдепартаменту Курт Волкер заявив, якщо Москва піде на ескалацію в Україні – реакція Заходу буде негайною і рішучою.

      Також у випуску:

      В п’яту річницю окупації Росією Криму Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію негайно її припинити, а також звільнити утримуваних Росією ув’язнених українців.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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