Голос Америки: Волкер розповів про дії Заходу, якщо Москва піде на ескалацію в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – cпеціальний представник Держдепартаменту Курт Волкер заявив, якщо Москва піде на ескалацію в Україні – реакція Заходу буде негайною і рішучою.
Також у випуску:
В п’яту річницю окупації Росією Криму Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію негайно її припинити, а також звільнити утримуваних Росією ув’язнених українців.
Джерело: 24 канал
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