Голос Америки. Волкер розповів, що очікувати від Росії в Азовському морі

У свіжому випуску "Голос Америки" – Курт Волкер не очікує агресивних дій від Росії в Азовському морі, однак радить готуватись до усього.

Також у випуску: Дональд Трамп розриває угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою – NAFTA. Прощання із Маккейном триватиме кілька днів й із почестями, які мали лише 30 американців.