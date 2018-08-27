Голос Америки. Волкер розповів, що очікувати від Росії в Азовському морі
У свіжому випуску "Голос Америки" – Курт Волкер не очікує агресивних дій від Росії в Азовському морі, однак радить готуватись до усього.
Також у випуску:
Дональд Трамп розриває угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою – NAFTA.
Прощання із Маккейном триватиме кілька днів й із почестями, які мали лише 30 американців.
Джерело: 24 канал
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