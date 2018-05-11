Голос Америки. Вперше оприлюднили аналіз проплаченої РФ реклами в Facebook під час виборів в США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – вперше були опубліковані матеріали, які дають можливість оцінити характер дій російського керівництва і пов'язаних з ним структур під час виборчої кампанії 2016 року в США в соціальних медіа. Законодавці-демократи опублікували 3 з половиною тисячі рекламних оголошень в Facebook, проплачених російськими агентами.

Також у випуску:

У Вашингтоні почала свою роботу Трансатлантична комісія з попередження втручання у вибори. Ціль комісії – розробка інструментів для запобігання втручання у вибори, якими зможуть скористатись керівництва Західних країн.

За останні три місяці рейтин Трампа практично не змінився, – кажуть соціологи.